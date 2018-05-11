Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 мая проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА в пятницу.
В рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-10,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 11 мая составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @Anvar_Mammadov
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