Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

11 мая 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 мая проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА в пятницу.

В рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-10,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 11 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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