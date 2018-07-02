Новая кампания для корпоративных клиентов от Unibank: получи пластиковую карту бесплатнo

БАКУ /Trend/ - Unibank дарит в подарок бесплатную пластиковую карту всем своим клиентам, которые являются юридическими лицами. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, до конца июля, клиенты, открывшие текущий счет в Unibank, получат пластиковую карту в подарок. Кроме этого, юридические лица, которые уже являются клиентами Unibank также могут обратиться в период кампании в банк и получить пластиковую бизнес-карту бесплатно. Причиной необходимости бизнес-карт является увеличение оборота безналичных платежей. Эта кампания является поддержкой для владельцев бизнеса.

Пластиковая карта, прикрепленная к счету, дает множество преимуществ владельцам бизнеса. Эта карта позволяет корпоративным клиентам воспользоваться средствами компании 24/7, не приходя в банк.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности;

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания;

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно, независимо от своего местонахождения, посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичери Шехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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