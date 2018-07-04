В Узбекистане повысят налог на воду для отдельных категорий потребителей

С 1 октября для промышленных предприятий и автомоек повышается налог на пользование водными ресурсами. Постановление «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов» президент подписал 2 июля, сообщила Norma.uz.

В частности, автомойки будут облагать налогом независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), т. е. даже при уплате единого налога. Ранее такой порядок применялся только к производителям безалкогольных напитков.

Для других категорий налогоплательщиков ставки остались прежними.

№ Плательщики Ставка за 1 куб. метр (сум) До 1 октября 2018 года С 1 октября 2018 года Поверхностные источники водных ресурсов, сум Подземные источники водных ресурсов, сум Поверхностные источники водных ресурсов, сум Подземные источники водных ресурсов, сум 1 Предприятия промышленности 98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась) 124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась) 300 360 2 Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств 98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась) 124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась) 1000 1250

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