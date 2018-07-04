В Узбекистане повысят налог на воду для отдельных категорий потребителей

С 1 октября для промышленных предприятий и автомоек повышается налог на пользование водными ресурсами. Постановление «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов» президент подписал 2 июля, сообщила Norma.uz.
В частности, автомойки будут облагать налогом независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), т. е. даже при уплате единого налога. Ранее такой порядок применялся только к производителям безалкогольных напитков.
Для других категорий налогоплательщиков ставки остались прежними.
|
№
|
Плательщики
|
Ставка за 1 куб. метр (сум)
|
До 1 октября 2018 года
|
С 1 октября 2018 года
|
Поверхностные
источники водных
ресурсов, сум
|
Подземные
источники водных
ресурсов, сум
|
Поверхностные
источники водных
ресурсов, сум
|
Подземные
источники водных
ресурсов, сум
|
1
|
Предприятия промышленности
|
98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
|
124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
|
300
|
360
|
2
|
Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств
|
98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
|
124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
|
1000
|
1250
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