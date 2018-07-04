В Узбекистане повысят налог на воду для отдельных категорий потребителей

4 июля 2018 17:56 (UTC+04:00)

С 1 октября для промышленных предприятий и автомоек повышается налог на пользование водными ресурсами. Постановление «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов» президент подписал 2 июля, сообщила Norma.uz.

В частности, автомойки будут облагать налогом независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), т. е. даже при уплате единого налога. Ранее такой порядок применялся только к производителям безалкогольных напитков.

Для других категорий налогоплательщиков ставки остались прежними.

Плательщики

Ставка за 1 куб. метр (сум)

До 1 октября 2018 года

С 1 октября 2018 года

Поверхностные

источники водных

ресурсов, сум

Подземные

источники водных

ресурсов, сум

Поверхностные

источники водных

ресурсов, сум

Подземные

источники водных

ресурсов, сум

1

Предприятия промышленности

98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)

124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)

300

360

2

Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств

98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)

124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)

1000

1250

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