Значение индикатора KazPrime остается стабильным

10 июля 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10 процентов годовых, по результатам фиксинга на 10 июля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

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