Узбекистан намерен получить суверенный рейтинг и выпустить евробонды

11 июля 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен до конца 2018 года получить суверенный рейтинг и выпустить дебютные еврооблигации. Об этом, как передают узбекские СМИ, сказал первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

По словам Ишметова, Министерство финансов Узбекистана работает над привлечением консультанта для получения международного рейтинга.

Ишметов, при этом, не назвал предполагаемый объем выпуска евробондов.

Власти Узбекистана ранее называли возможный объем выпуска еврооблигаций в пределах 0,2-1 миллиарда долларов.

Напомним, что 30 июня Международная финансовая корпорация (МФК) разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) третий выпуск облигаций Samarkand Bonds, номинированных в узбекских сумах.

Общий объем выпуска составил 80 миллиардов сумов, а срок погашения – 2 года, при ставке купона в 9,45 процента годовых.

Официальный курс на 11 июля – 7813.42 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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