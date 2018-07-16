Узбекистан наращивает экспорт черешни в Китай

БАКУ /Trend/ - В следующем сезоне Узбекистан намерен поставить в Китай примерно 20 тысяч тонн качественной черешни, передают "Новости Узбекистана".

Представитель по координации экспорта сельскохозяйственных продуктов в рамках сотрудничества Узбекистан — Китай Дилшод Муллабаев провел переговоры с работниками карантина и главного управления Таможенных органов об итогах экспорта и перспективных планах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного таможенного управления Китая.



Напомним, 4 июня узбекская компания «BigAgrologistics» экспортировала первую партию черешни в Китай. Специалистами принимающей стороны были взяты образцы для проведения 40 видов лабораторных проверок экспортированной продукции. Положительно оценено полное выполнение на основе соглашений в протоколе каждого этапа подготовки к экспортной партии.



«Из года в год черешня США дорожает, и долгое сохранение ее в холодильных помещениях приносит ущерб. Узбекистан по выращиванию черешни стоит на четвертом месте, и мы готовы получать из Узбекистана биологически чистый продукт», — прокомментировал один из крупнейших импортеров черешни господин Жао.



В ходе переговоров были также обсуждены вопросы экспорта в Китай из Узбекистана других видов сельскохозяйственных продуктов, фруктов. Высказаны предложения по внесению некоторых изменений в экспорт черешни. К примеру, изменить процесс фумигации газом метилбромид перед экспортом. Было сказано, что обработанные подобным образом ягоды быстро меняют свой внешний вид и портится качество, поэтому одобрено предложение по холодовой обработке черешни.



«Черешня является сложным для экспорта продуктом, а поэтапное осуществление протокольные требований в деле отправки ее в мировой рынок стал большим опытом для Узбекистана. За два года экспорта черешни в Китай изменен метод посадки черешни. Качество продукции удалось повысить благодаря применению нового опыта по посадке деревьев вдали от других растений, соблюдению между саженцами расстояния не менее 3 метров, новому «методу виноградника», внедрению капельного орошения, использованию новых феромонных ловушек для насекомых. Но в дальнейшем предстоит еще немало работы», - отметил Муллабаев.

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