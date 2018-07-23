Deutsche Bank AG выделит Узбекистану полмиллиарда долларов на инвестпроекты

23 июля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкий банк Deutsche Bank AG выделит Национальному банку Узбекистана кредитную линию в 500 миллионов долларов на финансирование инвестиционных проектов, сообщает "Подробно.uz".

Кредитная линия будет предоставлена для финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, таких как энергетический сектор, транспорт, сельское хозяйство, медицина, нефтехимия, инфраструктура, металлургия, авиация и другие.

"Уникальность соглашения заключается в предоставлении долгосрочного финансирования для импорта оборудования и технологий из разных стран, в том числе из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании", – отметили в Национальном банке.

Напомним, что ранее Национальный уже заключил заёмные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро. Наиболее крупное соглашение на 500 миллионов евро было заключено с Deutsche Bank AG. Оно направленно на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике.

Также подписаны соглашения с Commerzbank AG на 350 миллионов евро и AKA Bank – на 100 миллионов евро. Они предусматривают финансирование инвестиционных проектов, а также инициатив малого бизнеса и частного предпринимательства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан создаст крупнейший в Центральной Азии технокластер и газохимический комплекс
Энергетика 19:04
Узбекистан изучит опыт Татарстана для развития рыбной промышленности
Бизнес 18:34
Все предприниматели в Узбекистане будут вести электронные счета-фактуры
Бизнес 18:31
UzCard внедряет инновационные решения в электронной торговле в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 17:54
Товарооборот между Узбекистаном и Украиной вырос
Бизнес 16:52
Узбекистан будет выращивать татарстанские сорта зерновых, бобовых и картофеля
Бизнес 16:44
Лента новостей
В Голландии представлен потрясающий мюзикл о Карабахском цветке хары бюльбюль (ФОТО)
Культура 19:20
Военные корабли России и Казахстана прибыли в Баку (ФОТО)
Общество 19:15
Завтра в Баку возможен кратковременный дождь
Общество 19:12
Россия и Судан обсуждают возможность строительства НПЗ
Россия 19:07
В Латвии открылся Торговый дом Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 19:07
Узбекистан создаст крупнейший в Центральной Азии технокластер и газохимический комплекс
Энергетика 19:04
Премьер Израиля проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме
Израиль 18:57
Терроризм на оккупированных территориях Азербайджана является источником нестабильности в СНГ - депутат
Политика 18:51
Узбекистан изучит опыт Татарстана для развития рыбной промышленности
Бизнес 18:34