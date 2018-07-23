Deutsche Bank AG выделит Узбекистану полмиллиарда долларов на инвестпроекты

БАКУ /Trend/ - Немецкий банк Deutsche Bank AG выделит Национальному банку Узбекистана кредитную линию в 500 миллионов долларов на финансирование инвестиционных проектов, сообщает "Подробно.uz".

Кредитная линия будет предоставлена для финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, таких как энергетический сектор, транспорт, сельское хозяйство, медицина, нефтехимия, инфраструктура, металлургия, авиация и другие.

"Уникальность соглашения заключается в предоставлении долгосрочного финансирования для импорта оборудования и технологий из разных стран, в том числе из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании", – отметили в Национальном банке.

Напомним, что ранее Национальный уже заключил заёмные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро. Наиболее крупное соглашение на 500 миллионов евро было заключено с Deutsche Bank AG. Оно направленно на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике.

Также подписаны соглашения с Commerzbank AG на 350 миллионов евро и AKA Bank – на 100 миллионов евро. Они предусматривают финансирование инвестиционных проектов, а также инициатив малого бизнеса и частного предпринимательства.

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