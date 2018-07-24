Commerzbank выделит $5 млрд на поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь"

24 июля 2018 15:53 (UTC+04:00)

Немецкий Commerzbank AG и Промышленно-коммерческий банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в поддержку инициативы «Один пояс, один путь», сообщает газета People's Daily.

В ближайшие пять лет Commerzbank выделит пять миллиардов долларов в поддержку проектов в рамках «Одного пояса, одного пути». Два банка будут совместно искать возможности сотрудничества и развития в области финансирования, корпоративного консалтинга, управления активами и т.д.

Коммерческий банк является единственным немецким банком, подписавшим меморандум о сотрудничестве с Промышленно-коммерческим банком Китая. Председатель совета директоров Немецкого коммерческого банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ник Джонстон (Nick Johnston) отметил, что в рамках данного меморандума коммерческий банк предоставит клиентам вдоль «Пояса и пути» более гибкие варианты финансирования, инвестиций и управления инвестиционными рисками.

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