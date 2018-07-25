С начала года Азербайджан поставил в Колумбию 8 тыс. саженцев гранатовых деревьев

БАКУ /Trend/ - В текущем году Азербайджан экспортировал в Колумбию восемь тысяч саженцев гранатовых деревьев.

Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщил глава Государственной службы по регистрации сортов растений и контроля за семенами при министерстве сельского хозяйства Имран Джумшудов.

"В Колумбии они высажены по азербайджанской технологии", - сказал Джумшудов.

Он отметил, что в целом в Азербайджане улучшается материально-техническая база в сфере растениеводства, и работы в этой сфере продолжаются.

"В региональных лабораториях службы каждый фермер совершенно бесплатно может проверить на качество семена, которые будут использованы для посадки. Кроме того, в пяти регионах Азербайджана строятся предприятия, которые будут заниматься, в частности, очисткой, упаковкой и сертификацией семян. Мы продолжаем работу по получению высококачественных семян, которые помогут снизить зависимость от импорта в данной сфере, а также могут быть экспортированы" - сказал Джумшудов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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