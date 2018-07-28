При реализации проекта SOCAR Polymer удалось сэкономить около 200 млн манатов - гендиректор

28 июля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе реализации проекта SOCAR Polymer удалось сэкономить около 200 миллионов манатов.

Об этом сообщил в субботу в ходе мероприятия "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции" генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров.

Он отметил, что приоритетом для ООО является местный рынок.

"Азербайджанские предприятия смогут воспользоваться продукцией завода в качестве конечной продукции. Мы готовы оказывать им техническую поддержку, и создавать с ними партнерские связи", - сказал Джафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будут выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов - из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский "Газпромбанк".

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана
Бизнес 11:55
SOCAR Polymer определил объемы добавленной стоимости в результате деятельности полипропиленового завода
Энергетика 23 июля 17:36
SOCAR Polymer огласил ожидаемые доходы за весь период деятельности
Энергетика 23 июля 16:26
Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer
Энергетика 17 июля 17:39
Один из заводов SOCAR Polymer практически завершен
Энергетика 10 июля 11:41
Фонд молодежи информирует широкую общественность о 100-летии АДР (ФОТО)
Общество 21 июня 17:33
Лента новостей
Иосиф Кобзон впал в кому
Россия 13:26
Инвестиции в сельское хозяйство Жамбылской области выросли вдвое
Бизнес 13:22
Кыргызстан примет участие в соревнованиях "Снайперский рубеж — 2018" в Беларуси
Кыргызстан 13:18
В Азербайджане будет реконструирован Дом бакинских ханов
Тендеры 13:15
Лукашенко рассчитывает создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Беларусь 13:10
Медицинские услуги в Таджикистане подорожают
Таджикистан 13:08
Инвестиции в промпарки Азербайджана достигли $2,6 млрд
Бизнес 12:25
Филиал Нацбанка Казахстана объявляет тендер на закупку бензина
Тендеры 12:11
Узбекская и итальянская шёлковые ассоциации создадут в Узбекистане промышленный парк
Бизнес 12:11