Спрос на доллары в Азербайджане снизился

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Как сообщил Trend источник в банковских кругах страны, на аукционе банкам было предложено 70 миллионов долларов, но спрос на иностранную валюту составил 41,2 миллиона долларов.

Источник отметил, что на предыдущем аукционе спрос также оказался ниже предложения - 57,2 миллиона против 70 миллионов долларов. Таким образом, на этой неделе при предложении в 140 миллионов долларов спрос был значительно ниже - 98,4 миллиона долларов.

Напомним, что официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю.

(Автор: Анвар Мамедов)

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