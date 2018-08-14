Азербайджан расширил антитеррористический список

14 августа 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга Азербайджана расширила список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма.

Согласно сообщению службы, в список включен Аднан абу Валид аль Сахрауи, также известный как Лахбиб уд Али уд Саид уд Джумани, который разыскивается за пропаганду террористической организации "Движение за единство и джихад в Западной Африке" (MUJAO).

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финансового мониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

(Автор: Анвар Мамедов)

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