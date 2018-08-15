Доля неработающих кредитов в банковском секторе Казахстана составила 13%

БАКУ /Trend/ - Показатель неработающих кредитов в банковском секторе Казахстана (кредитов с просрочкой свыше 90 дней) оставался неизменным во втором квартале 2018 года на уровне около 13 процентов от валовых кредитов (с корректировкой на списания у «Казкоммерцбанка» («ККБ»), говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings.

Однако качество активов, согласно данным рейтингового агентства, остается слабым, поскольку на качестве активов банков негативно сказываются начисленные, но неполученные проценты, высокорисковые валютные и/или реструктурированные кредиты, по некоторым из которых предусмотрены отсрочки по погашениям процентов или основного долга.

Введение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО 9), вероятно, выявит более высокие уровни проблемных кредитов, хотя большинство банков не раскрывают соответствующие данные на промежуточные отчетные даты.

В июле Народный Банк Казахстана («Халык Банк», «BB»/прогноз «Позитивный»/«bb») завершил слияние с ККБ, что стало заключительным этапом в разрешении проблем с качеством активов у ККБ.

Вместе с тем риски, связанные с качеством активов, являются управляемыми, учитывая высокую прибыльность банка, которая достаточна, чтобы покрыть расходы по дополнительному резервированию, если это потребуется.

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) приостановил действие лицензий трех небольших банков («Банка Астаны», Qazaq Banki и «Эксимбанка») во втором квартале 2018 года, и проблемы с достаточностью капитала/ликвидностью у этих банков пока не разрешены.

Fitch полагает, что финансовые трудности и приостановка лицензий у банков показывают, что регулятивные послабления по признанию проблемных кредитов и их резервированию сокращаются. Небольшой размер испытывающих трудности банков ограничивает риск распространения проблем на банковский сектор в целом, однако усиление регулятивного давления может ускорить процесс консолидации банков.

Другие показатели банков в целом оставались стабильными во втором квартале 2018 года. Доходность на средний капитал в секторе была высокой на уровне 22 процентов в первой половине 2018 года, в то время как средние показатели по достаточности капитала и ликвидности оставались хорошими. В то же время эти показатели существенно различаются от банка к банку, и в секторе по-прежнему есть несколько банков с низкой прибыльностью и слабым запасом капитала/ликвидности.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.