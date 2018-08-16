В регионе Казахстана планируется собрать более 5 млн тонн зерна

16 августа 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Акмолинской области Казахстана планируется собрать более 5 миллионов тонн зерна, говорится в четверг в сообщении областной администрации.

В общей сложности будут убраны 4,7 миллиона гектаров ярового сева, в том числе зерновых культур на площади 4,3 миллиона гектаров, масличных – 279 тысяч гектаров, кормовых культур – 174,4 тысячи гектаров, картофеля и других овощей – с площади 17,9 тысячи и 4,1 тысячи гектаров соответственно.

«В рамках диверсификации в области за последние годы значительно увеличены объемы сева приоритетных культур на площади 400 тысяч гектаров. Только в текущем году посевы этих культур увеличены в сравнении с прошлым годом на 150 тысяч гектаров», - говорится в сообщении.

В уборке урожая текущего года планируется задействовать около 8,5 тысячи зерноуборочных комбайнов, в том числе 3,3 тысячи единиц высокопроизводительной техники, 2,5 тысячи свальных жаток и более 4,7 тысячи автомобилей.

«Уделяется внимание и работе по обновлению машинно-тракторного парка. За последние 3 года сельхозформированиями области приобретено более 2 тысяч единиц высокопроизводительной техники. Это 816 зерноуборочных комбайнов, 915 тракторов, 284 посевных комплекса. Прогнозируется, что среднесуточная выработка на уборке достигнет 160 тысяч гектаров», – говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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