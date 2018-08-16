S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам казахстанского банка

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Kaspi Bank» с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне «ВВ-/В», говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Кроме того, S&P Global Ratings повысило рейтинг банка по национальной шкале с «kzA-» до «kzA».

Пересмотр прогноза по рейтингам АО «Kaspi Bank» отражает ожидания того, что хорошая способность банка генерировать прибыль позволяет ему справиться со сложными условиями ведения операционной деятельности в банковском секторе Казахстана.

Как следствие, показатели капитала, генерируемого из внутренних источников, по прогнозам, поддержат относительно быстрый рост кредитного портфеля и позволят компенсировать возможное повышение кредитного риска, связанного с необеспеченным потребительским кредитованием.

АО «Kaspi Bank» демонстрировал устойчивость операционных показателей в течение последних пяти лет, о чем свидетельствует средний коэффициент рентабельности собственного капитала (return-on-average-equity — ROAE) на уровне 28,7 процента за этот период на фоне сложной операционной среды.

АО «Kaspi Bank» — один из немногих казахстанских банков, которому не потребовалась экстраординарная поддержка со стороны государства или акционеров в последние пять лет. Бизнес-модель банка предусматривает относительно более высокий комиссионный доход, чем у сопоставимых банков, в связи с чем банк в меньшей степени подвержен риску потенциального сокращения процентной маржи.

Рейтинговое агентство ожидает, что в ближайшие 18 месяцев АО «Kaspi Bank» сможет адекватно учитывать в стоимости своих продуктов возможное повышение кредитного риска, связанного с необеспеченным потребительским кредитованием — основным направлением деятельности банка. Объем проблемных кредитов АО «Kaspi Bank» составит около 8-9 процентов в ближайшие два года, что значительно ниже 25-30 процентов, прогнозируемых для банковской системы в целом.

Запланированный АО «Kaspi Bank» высокий рост кредитного портфеля в ключевом для банка розничном сегменте (15-20 процентов ежегодно в 2018-2020 годах) – на уровне значительно выше показателя, прогнозируемого для банковского сектора Казахстана в целом (3 процента), – может привести к накоплению кредитных рисков в дальнейшем.

В то же время рейтинговое агентство отмечает такие позитивные факторы, как относительно более высокая оборачиваемость кредитного портфеля банка (76 процентов совокупных кредитов менее чем за год по состоянию на 1 января 2018 года) и его более высокая диверсификация по контрагентам (на долю 20 крупнейших кредитов приходится только 13,5 процента кредитного портфеля на ту же дату) по сравнению с сопоставимыми банками.

Повышение рейтингов АО «Kaspi Bank» маловероятно в ближайшие 12 месяцев, однако возможно в случае существенного снижения склонности банка к принятию рисков, в частности стабилизации темпов роста на уровне, близком к средним показателям по сектору, при одновременном сохранении сильных процедур андеррайтинга.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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