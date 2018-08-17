Казахстанский автопром за год вырос на 74%

17 августа 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2018 года в Казахстане были произведены 2 586 транспортных средств всех типов, что на 7,3 процента меньше, чем в июне 2018, говорится в пятницу в сообщении Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

Согласно информации, стоимость выпущенной в июле продукции автопрома оценивается в 15,53 миллиарда тенге. При этом совокупный результат семи месяцев 2018 года превышает аналогичный результат прошлого года на 32,3 процента (103,79 миллиарда тенге против 78,47 миллиарда тенге).

Объемы производства в натуральном выражении превысили прошлогодний показатель на 73,9 процента (17 246 против 9 918 единиц).

В июле 2018 года в Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» были собраны 1 599 автомобилей. На костанайском «СарыаркаАвтоПром» были произведены 828 единиц техники, в Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» произвел 60 грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan отгрузили 5 автобусов и 53 грузовика. В Алматы Hyundai Trans Auto произвел 27 единиц техники.

Продажи автомобилей казахстанской сборки по итогам семи месяцев достигли 15 484 единиц (включая экспорт), что на 64 процента больше, чем в январе-июле прошлого года.

Рыночная доля казахстанского автопрома выросла до 49,7 процента в июле.

В десятке наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам семи месяцев бренды Lada (6 905), Hyundai (3 097), Kia (1 441), JAC (774) и Ravon (552), Chevrolet (542), Skoda (319), KAMAZ (245), Hyundai Trucks (136) и Peugeot (122).

Официальный курс на 17 августа - 360,87 KZT/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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