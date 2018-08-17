Турецкая компания построит в регионе Казахстана экспортоориентированные теплицы

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Dal Holding Investment CO построит современные теплицы в городах Туркестан и Кентау Туркестанской области Казахстана.

Об этом, как сообщили в пресс-службе региональной администрации, стало известно по итогам встречи главы Туркестанской области Жансеита Туймебаева с заместителем руководителя турецкой компании Джемалеттином Шекером.

На встрече с предпринимателем из Турции речь шла о привлечении инвестиций в развитие тепличной отрасли в городах Туркестан и Кентау. Согласно предложенному проекту на 200 гектарах будут построены современные теплицы, 80 процентов продукции которых будут отправляться на экспорт, остальное поступит на внутренний рынок.

Глава региональной администрации дал поручение соответствующим управлениям оказать полное содействие иностранным инвесторам. Особое внимание он уделил ускоренному решению вопросов по обеспечению будущих теплиц природным газом и электричеством по приемлемым тарифам.

Компания Dal Holding Investment CO была создана в 1985 году в Стамбуле. По всему миру в ней работают более 2 000 человек. Компания входит в число известных мировых предприятий с крупным оборотом капитала. Она занимается проектированием, производством и монтажом современных инженерных конструкций.

Наряду с этим за 30 лет существования холдинг добился больших успехов в горнорудной сфере, производстве электромоторов, цемента, автоматизированных систем и машиностроении.

Отметим, что на сегодня в Туркестанской области имеется 1 250 гектаров теплиц. Половина из них расположены в Сарыагашском районе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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