Узбекистан и Россия создадут совместные бизнес-инкубаторы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия 3 октября в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан запустят первый совместный молодёжный бизнес-инкубатор, сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, на первом этапе деятельности инкубатора в течение двух недель резиденты из России и Узбекистана пройдут образовательную программу по основам ведения двустороннего бизнеса, посетят ведущие производства Белгородской области и примут участие в деловых B2B переговорах.

Итогами работы станут защита бизнес-проектов, подписание соглашений о сотрудничестве и контрактов.

В работе инкубатора примут участие двадцать резидентов, представители государственных и региональных органов власти двух стран, известные эксперты и успешные предприниматели.

Работа аналогичного бизнес-инкубатора будет также организована в ноябре в Ташкенте.

Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Российский союз молодежи, Союз молодежи Узбекистана и Белгородский государственный университет.

Ранее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с официальным визитом осенью.

Отметим, что в первой половине 2018 года Россия стала основным внешнеторговым партнёром Узбекистана. Товарооборот между двумя странами составил 2,83 миллиарда долларов, или 16 процентов от общего товарооборота Узбекистана (17,7 миллиарда долларов). К концу 2018 года Узбекистан и Россия планируют довести объём взаимной торговли до 6 миллиардов долларов.

Согласно данным Госкомстата Узбекистана, по состоянию на 1 января 2018 года на территории страны действовали 1035 предприятий с участием российского капитала.

В свою очередь на территории России зарегистрировано 612 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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