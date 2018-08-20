Азербайджан и Россия работают над организацией межрегионального форума и заседания межправкомиссии - посол

20 августа 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия работают над организацией форума межрегионального сотрудничества, а также проведением очередного заседания межправительственной комиссии. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"В повестке дня на сегодняшний день находится организация форума межрегионального сотрудничества, а также проведение очередного заседания межправительственной комиссии", - сказал Бочарников.

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