Площадь под посев сельхозкультур в Казахстане возросла

БАКУ /Trend/ - В 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане составила 22 миллиона гектаров, из которых 13,2 миллиона гектаров (60 процентов) приходятся на долю сельскохозяйственных предприятий, 8,6 миллиона гектаров (39,09 процента) – крестьянских или фермерских хозяйств, и лишь 0,2 миллиона (0,91 процента) – на долю личных хозяйств населения.

Отметим, что в 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане составила 21,84 миллиона гектаров, таким образом, в 2018 году рост составил 0,83 процента.

По данным Комитета по статистике министерства экономики Казахстана, из общей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно 15,1 миллиона гектаров (68,8 процента), кормовыми культурами – 3,4 миллиона гектаров (15,6 процента), масличными культурами – 2,8 миллиона гектаров (12,9 процента), овощными и бахчевыми, корнеплодами и клубнеплодами – 0,5 миллиона гектаров (2,1 процента).

Основная часть площадей под зерновые и бобовые культуры приходится на Акмолинскую область – 4,3 миллиона гектаров (28,5 процента), Костанайскую область – 4,1 миллиона гектаров (26,8 процента), Северо-Казахстанскую область – 2,8 миллиона гектаров (18,5 процента).

Основная часть площадей под кормовые культуры приходится на Костанайскую область – 0,6 миллиона гектаров (18,5 процента), Северо-Казахстанскую область – 0,4 миллиона гектаров (12 процента), Акмолинскую область – 0,4 миллиона гектаров (10,7 процента), Восточно-Казахстанскую область – 0,3 миллиона гектаров (8,4 процента).

Основная часть площадей под масличные культуры приходится на Северо-Казахстанскую область – 1,0 миллиона гектаров (34,4 процента), Костанайскую область – 0,4 миллиона гектаров (15,1 процента), Восточно-Казахстанскую область – 0,4 миллиона гектаров (15,8 процента).

Основная часть площадей под овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды приходится на Туркестанскую область – 113,9 тысячи гектаров (24,7 процента), Алматинскую область – 87,4 тысячи гектаров (19 процента), Жамбылскую область – 61,7 тысячи гектаров (13,4 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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