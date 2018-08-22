В Казахстане будет создано 12 тыс. рабочих мест

22 августа 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане до конца года будет создано 12 тысяч рабочих мест. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».

«Во втором полугодии текущего года планируется реализовать около 100 проектов на сумму порядка 1,1 триллиона тенге с созданием более 12,2 тысяч рабочих мест», - проинформировал министр.

Так, значимые проекты, планируемые в 2018 году, - это строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра в Алматы, комплекс по производству колес для железнодорожного назначения ТОО «Проммашкомплект» в Павлодарской области, строительство завода по производству листового стекла в Кызылорде ТОО «Orda Glass Ltd».

Официальный курс на 22 августа - 360,71 KZT/USD

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