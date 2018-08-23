Больше всего инвестиций в Казахстане привлечено в Шымкент

23 августа 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третий мегаполис Казахстана становится мощным инвестмагнитом – почти половина инвестиций в перерабатывающую сферу привлечена в Шымкент, а это более 300 миллиарда тенге за 7 месяцев 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Удельный вес кредитов банков в портфеле инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности вырос год-к-году с 29 процентов до 46 процентов.

Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил за январь-июль 2018 года 662,9 миллиарда тенге, и увеличился за год сразу на 38,2 процента. В сопоставимых ценах рост с учетом инфляции составил 26,3 процента.

Для сравнения, рост год-к-году в аналогичном периоде 2017 года составил 11,7 процента.

Среди регионов Казахстана лидирует Шымкент - 307,7 миллиарда тенге, это 46,4 процента от РК. Напомним, Шымкент приобрел статус третьего в Казахстане города республиканского значения летом текущего года - 19 июня.

Следом идет промышленный регион - Карагандинская область (64,2 миллиарда тенге, рост за год на 51,3 процента). И замыкает тройку лидеров Атырауская область (48 миллиарда тенге, что на 61,1 процента меньше, чем в прошлом году).

Официальный курс на 22 августа - 361,66 KZT/USD

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