Вырос внешний долг Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Почти 95 процентов во внешнем долге Таджикистана составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны, передаёт информагентство «Азия-Плюс».

Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнения услуг правительства, на 1 июля этого года составил 2,743 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов Таджикистана. Общая же сумма внешнего долга Таджикистана на этот период составила 2,893 миллиарда долларов.

Оставшиеся 5 процентов в структуре внешнего долга страны сложились следующим образом:

- привлеченный Нацбанком Таджикистана долг у Международного валютного фонда для сохранения равновесия выплат – 71,6 миллиона долларов;

- привлеченный НБТ долг у Китая - 7 миллионов долларов;

- привлеченный НБТ долг у Исламского банка развития – 3,6 миллиона долларов;

- долги с государственной гарантией - 36,6 миллиона долларов;

- долги госпредприятий, которые не имеют правительственной гарантии - 31,5 миллиона долларов.

Размер внешнего долга Таджикистана с начала этого года увеличился на 14 миллионов долларов - в начале года он составлял 2,879 миллиарда долларов. Данная сумма равнялась 40,3 процента прошлогоднего ВВП страны.

Обслуживание внешнего долга в первой половине нынешнего года осуществлено на сумму 90,6 миллиона долларов. В течение нынешнего года планировалось привлечь 200 миллионов внешних заимствований.

Существует также вероятность привлечения до конца года инвестиций за счет продажи государственных облигаций на международных рынках.

Основным внешним кредитором Таджикистана остается Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше 1,2 миллиарда долларов. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют 500 миллионов долларов. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком (318 миллионов долларов), Азиатским банком развития (278 миллионов долларов), Исламским банком развития (112 миллионов долларов).

Также имеются сравнительно незначительные задолженности перед Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

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