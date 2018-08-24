Уровень цифровизации предприятий Казахстана сравним с Канадой и Австралией

24 августа 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень цифровизации промышленных компаний Казахстана сравним с Канадой и Австралией. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Марат Идрисов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, Казахстан с помощью партнеров из Германии готовит крупные отечественные компании к четвертой промышленной революции, которая стала мировым трендом.

«Перед тем, как начать эту работу мы провели так называемый скрининг, обзор компаний, которые работают в Казахстане, на каком уровне они находятся на самом деле. Уровень развития наших компаний еще очень далек от полной цифровизации. Но Казахстан здесь не исключение. На этом пути находятся практически все страны мира. Даже в самой Германии, которая является родоначальником этого направления, Индустрии 4.0 соответствуют только 10 процентов компаний», - рассказал он, выступая на втором форуме-бирже субконтрактов в Астане.

Основываясь на заключения международных экспертов, Марат Идрисов отметил, что уровень цифровизации промышленных компаний Казахстана сравним с Канадой и Австралией.

«По заключениям международных экспертов, например, Канада и Австралия тоже находятся на уровне Индустрии 2.0. Это примерно соответствует уровню Казахстана. С одной стороны, это как бы показатель, с другой стороны - еще очень много нужно сделать… Мы занимаемся сейчас выработкой тех мер, которые позволят казахстанским компаниям повысить свою конкурентоспособность», - заключил он.

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