Азербайджан является основным торговым партнером Чехии на Южном Кавказе - министр (версия 2)

12 сентября 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является основным торговым партнером Чехии среди стран Южного Кавказа.

Об этом в среду сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, на долю Азербайджана приходится 85 процентов товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа.

"По итогам 2017 года наш товарооборот с Чехией увеличился более чем вдвое, по сравнению с показателем на конец 2016 года. Отрадно, что положительная динамика продолжается и в текущем году. Так, по итогам первого полугодия текущего года товарооборот с Чехией вновь увеличился практически в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", - отметил министр.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 664,5 миллиона долларов, а в 2016 году - 316,3 миллиона долларов. Экспорт Азербайджана в Чехию в прошлом году составил 556,86 миллиона долларов [рост за год в 2,6 раза].

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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