Товарооборот между Узбекистаном и Турцией вырос почти наполовину

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года в Узбекистане создано более 230 совместных узбекско-турецких предприятий, а взаимный товарооборот вырос более чем на 40 процентов.

Об этом, как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, стало известно по итогам переговоров между главой республики Шавкатом Мирзиёевым и председателем Парламента Турции Бинали Йылдырымом, находящимся в стране с официальным визитом.

Йылдырым высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и подчеркнул, что турецкая сторона готова оказать всемерное содействие в реализации проектов, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы страны.

В ходе встречи говорилось о роли межпарламентских связей в развитии и укреплении двусторонних отношений. В парламентах Узбекистана и Турции действуют парламентские группы дружбы.

В этот же день Йылдырым встретился с председателем Сената Нигматиллой Юлдашевым и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

В рамках визита состоялось первое совместное заседание Группы межпарламентской дружбы «Турция-Узбекистан» турецкого парламента и межпарламентской группы узбекского парламента по сотрудничеству с парламентом Турции.

Сообщается, что Йылдырым также посетит Самарканд и Бухару.

Отметим, что в первой половине 2018 года Турция вошла в пятёрку основных внешнеторговых партнёров Узбекистана. Товарооборот между двумя странами составил 940 миллионов долларов.

Помимо этого, за семь месяцев 2018 года Турция вышла на первое место по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане. С участием капитала резидентов Турции было создано 147 предприятий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.