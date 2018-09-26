Узбекистан и Казахстан совместно займутся контейнерными перевозками в Китай

26 сентября 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан создадут совместное предприятие, которое займётся железнодорожными контейнерными перевозками в Китай.

Соответствующие договоренности, как передают узбекские СМИ, были достигнуты в ходе визита в Ташкент казахской делегации. Организацией предприятия займутся железнодорожные администрации двух стран.

Кроме того, страны договорились о продлении на 2019 год тарифных преференций по перевозке железнодорожных грузов, открытии представительства «Узбекских железных дорог» в Астане и Актау.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Китай планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, который очертит параметры совместных проектов и тарифную политику.

На данный момент общая протяжённость железнодорожных путей в Узбекистане превышает 7 тысяч километров. В объеме грузооборота всех видов транспорта доля железнодорожного составляет 52 процента.

Только за последние годы в рамках сотрудничества с китайскими и российскими партнерами приобретены 44 грузовых электровоза, 15 единиц скоростных пассажирских электровозов и 10 единиц пассажирских тепловозов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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