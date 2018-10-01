Пусть ваш первый кредит будет от Rabitabank!

1 октября 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для тех, у кого никогда не было кредита в банке, Rabitabank предлагает продукт «Первый кредит». Согласно условиям кредита, клиентам предлагаются наличные кредиты до 15 000 манатов сроком 36 месяцев с годовой процентной ставкой всего 20 процентов, сообщает банк в понедельник.

Продукт «Первый кредит» от Rabitabank предназначен клиентам, не имеющим кредитную историю, и предоставляет возможность получить кредит по выгодным условиям. Теперь вы можете получить свой первый кредит в кратчайшие сроки и с минимальной документацией, обратившись в любой из ближайших вам филиалов Rabitabank.

Для получения более подробной информации о продукте «Первый кредит» и подачи заявления онлайн на получение кредита Вы можете перейти по ссылке http://bit.ly/ilk_kredit

Имеющий 25-ти летнюю историю Rabitabank, как один из крупнейших банков страны, предоставляет услуги своим клиентам филиальной сетью, включающей в себя 23 филиала и два отделения, а также посредством 65 банкоматов. Для получения более подробной информации о предоставляемых услугах, продуктах и выгодных кампаниях банка достаточно посетить сайт www.133.az, относящийся к горячей линии банка 133 или позвонить в Справочный центр по номеру 133.

Youtube ссылка: http://bit.ly/ilk_video

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