В Узбекистане создают единый национальный справочник ресурсов

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство проектного управления Узбекистана начало сбор информации для Единого национального справочника ресурсов (ЕНСР), передаёт "Подробно.uz".

Основной целью проекта является создание единого унифицированного классификатора ресурсов (товаров, работ и услуг) и каталога цен для формирования объективной рыночной стоимости каждого ресурса, исключения некорректных технических заданий и смет, повышения эффективности планирования, проведения и анализа государственных закупок и проектов.

Для формирования справочника запущен Telegram-бот @mde_bot. С помощью данного бота производители и поставщики могут предоставить информацию о себе и своих товарах и услугах, ценах и объёмах производства, контактную информацию и прочее.

Это, в свою очередь, позволит повысить прозрачность и эффективность процесса госзакупок. Для предпринимателей же данная площадка предоставит отличную возможность увеличить число существующих клиентов и найти новых, причем как на местном, так и на международном рынках.

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