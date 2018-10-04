Узбекистан и ОАЭ создали фонд прямых инвестиций на $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в рамках узбекско-эмиратского бизнес-форума в Ташкенте подписали соглашение о создании Фонда прямых инвестиций с капиталом в 1 миллиард долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Мероприятие с участием деловых кругов двух стран было организовано Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям при поддержке посольства Узбекистана в ОАЭ и Генерального консульства Узбекистана в Дубае.

Ранее сообщалось, что Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) и Фонд развития Абу-Даби совместно реализуют проект строительства гостиницы международного уровня и туристического торгово-развлекательного центра в Самарканде, что позволит повысить туристический потенциал города. Стоимость проекта составит 100 миллионов долларов.

Отметим, что в первой половине 2018 года товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ составил 58,5 миллиона долларов, из которых 22,5 миллиона долларов пришлось на долю экспорта в ОАЭ, 36,0 миллиона долларов – на долю импорта. В республике на данный момент действует 88 предприятий с участием капитала из ОАЭ.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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