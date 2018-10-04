ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) начал выпуск дебетовой мультивалютной карты с доступом к счетам в манатах, рублях РФ, долларах США и евро.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, при этом списание производится в валюте оплаты, то есть подключение к необходимому счету происходит автоматически. Комиссия за конвертацию и перевод со счета на счет в рамках карты не взимается.

Для всех счетов карты действует Cash Back в размере 0,5 процента, который возвращается по безналичным операциям свыше 100 манатов (или эквивалент в другой валюте) за рубежом. Еще одним преимуществом мультивалютной карты является начисление до 4,5 процента годовых на остаток по счету.

Услуги Интернет и мобильного банкинга и возможность денежных переводов Card to Card также предоставляются бесплатно.

Кроме того, держатели премиальных карт могут воспользоваться программой лояльности VISA.

Карта выдается со сроком на три года. В зависимости от вида карты комиссия за обслуживание карты составляет от 25 до 100 манатов.

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