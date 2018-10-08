В Азербайджане растет интерес к бухгалтерскому делу

8 октября 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интерес к сфере бухгалтерского учета в Азербайджане продолжает расти, сказал глава компании Barattson Эльшан Рагимов на совместной с Палатой аудиторов церемонии вручения национальных сертификатов.

Рагимов напомнил, что с мая этого года, после внесения изменений в закон «О бухгалтерском учете», бухгалтеры должны проходить сертификацию и получать соответствующий статус.

Новые поправки, продолжил глава компании, позволили привести национальные стандарты страны в соответствие с международными.

«Азербайджан – молодая страна и в процессе мировой интеграции мы постоянно внедряем новые технологии, инновации и совершенствуем законодательство», - добавил Рагимов.

В свою очередь, председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов отметил, что в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане открывается широкая площадка для развития бухгалтерского дела, отчетности, аудита.

Председатель Палаты подчеркнул важность постоянного развития, получения новых знаний на фоне стремительного изменения этой сферы в мире.

«Экономика Азербайджана развивается и ей необходимы высококвалифицированные специалисты. Мы должны строить отношения с зарубежными партнерами на общем для всех международном языке бухгалтерских и аудиторских стандартов. Это позволит создать в Азербайджане благоприятную инвестиционную среду, повысить доверие инвесторов к стране и, соответственно, увеличить приток инвестиций», - сказал Новрузов.

Отметим, что в рамках мероприятия 24 кандидата получили национальные сертификаты в сфере бухгалтерского учета, а 14 человек – сертификат об успешном завершении курсов Barattson.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Внедрение международных стандартов бухучета не должно затронуть малый бизнес в Азербайджане - депутат
Бизнес 26 апреля 17:58
В Азербайджане может быть создан реестр бухгалтеров
Бизнес 26 апреля 14:36
Азербайджан будет сотрудничать с РФ и Эстонией в сфере аудита
Бизнес 22 сентября 2017 14:48
Азербайджан и Латвия подписали договор в сфере аудита (ФОТО)
Бизнес 3 июля 2017 15:12
Финрегулятор и Палата аудиторов Азербайджана расширяют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег
Бизнес 3 мая 2017 11:50
Аудиторская система Азербайджана успешно справляется со стоящими перед ней вызовами (эксклюзив)
Бизнес 5 апреля 2016 20:29
Лента новостей
МИД: В Азербайджане состоятся встречи высокого уровня в рамках председательства в ОЧЭС (Эксклюзив)
Политика 13:40
Нацбанк Казахстана не ставит цели по укреплению тенге (Эксклюзив)
Бизнес 13:33
Anglo Asian Mining осуществит на Лондонской фондовой бирже новую эмиссию акций
Бизнес 13:26
В ряде областей Узбекистана введена надбавка за сбор хлопка
Бизнес 13:26
Азербайджан построил тесные связи со структурами NASA
ИКТ 13:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с национальным павильоном с выставки «Милан Экспо 2015»
Политика 13:23
Азербайджанский студент принял участие в программе Европейского Союза (ФОТО)
Социум 13:21
МИД Азербайджана подтвердил встречу Мамедъярова с Мнацаканяном (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 13:16
В Ашхабаде состоится региональный семинар ООН по противодействию терроризму
Туркменистан 12:59