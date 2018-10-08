Доллар вновь незначительно вырос к узбекскому суму

8 октября 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 9 октября, передаёт "Подробно.uz".

Доллар показывает положительную динамику уже девятую неделю подряд. Правда в этот раз он вырос всего на 1,42 сума. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8181,8 сума.

Евро на этой неделе продолжает свое падение. Теперь европейская валюта достигла отметки в 9427,6 сума, упав на 41,71 сума.

Российский рубль также начал движение вниз. Его стоимость упала на 3,11 сума и достигла 122,73 сума.

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