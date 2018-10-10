Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота десятого октября подешевела по сравнению со вторником на 2,805 маната, составив 2022,456 маната, серебра - на 0,0504 маната, до 24,4568 маната, платины - подорожала на 1,8445 маната, до 1406,4695 маната, палладия – подешевела на 3,791 маната, до 1828,571 маната.

Название 10.10.18 09.10.18 Золото XAU 2022,456 2025,261 Серебро XAG 24,4568 24,5072 Платина XPT 1406,4695 1404,625 Палладий XPD 1828,571 1832,362

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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