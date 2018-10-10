Международный банк Азербайджана обновляется (ФОТО)

10 октября 2018 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Состоялось открытие отделения «Бакиханов» Международного банка Азербайджана (МБА), соответствующего новой концепции банка и расположенного по новому адресу.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, это стало очередным шагом, предпринятым со стороны МБА, в рамках реализации стратегии по оптимизации филиальной сети и улучшения качества обслуживания с целью повышения эффективности своей деятельности и удовлетворенности клиентов.

Отделение «Бакиханов» теперь расположено по адресу Насиминский район, улица Мамед Джафара Джафарова 28 (на дороге, ведущей от круга 3-го километра в сторону Шамахинки). Отделение занимает просторную площадь и оснащено передовыми банковскими технологиями и всем необходимым для предоставления высококачественного обслуживания клиентам.

Директор департамента маркетинга МБА Нигяр Тагирова сказала, что оптимизация сети обслуживания, приведение филиалов и отделений банка в соответствие с единым корпоративным стилем и новой концепцией является значимым шагом в рамках новой стратегии развития банка: Международный банк Азербайджана обновляется. Клиенты могут это заметить не только по обновленному интерьеру наших пунктов обслуживания, но и по подходу к предоставлению услуг. Все это, конечно же, только начало».

Отделение предоставляет клиентам расчетно-кассовые услуги, проводит операции по вкладам, денежные переводы, коммунальные платежи, операции с наличностью, и многие другие банковские услуги.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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