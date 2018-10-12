Узбекское предприятие увеличило переработку уникального сорта табака на 40 процентов

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие «УЗБАТ» ввело в строй в Самаркандской области Узбекистана третью очередь высокотехнологичного комплекса по переработке отечественного табака сорта «Вирджиния» и успешно прошло международный аудит по программе устойчивого развития табаководства, передают в пятницу "Новости Узбекистана".

На протяжении последних нескольких лет «УЗБАТ» реализует проект по выращиванию в Самаркандской области элитного тропического табака типа «Вирджиния», который ранее никогда не произрастал в Узбекистане в силу неблагоприятных для данного вида табачных культур климатических условий. Данный проект, построенный на использовании новейших технологий адаптации и технической компенсации недостающих природно-климатических факторов, является важнейшим элементом программы «УЗБАТ» по импортозамещению, а после 2020 года он может получить и свое экспортное продолжение.

Первая очередь современного технологического комплекса по переработке «Вирджинии», включающая в себя 20 компьютеризированных греческих камер по паровоздушной сушке сырца и автоматизированную линию отделения жилки от листа и упаковки переработанного табака в короба, была запущена на Ургутском ферментационном заводе (УФЗ) «УЗБАТ» летом 2015 года. В августе 2017 года была введена в строй вторая очередь в составе 40 высокотехнологичных итальянских сушильных камер (корпуса изготовлены на одном из узбекских машиностроительных предприятий), конвейерной линии подачи табака-сырца в камеры, парогенераторной станции нового поколения. Инвестиции «УЗБАТ» в этот комплекс в 2015-2017 годы превысили 50 миллиардов сумов.

В сентябре этого года была запущена третья очередь вышеупомянутого комплекса - 20 дополнительных сушильных камер и вторая конвейерная линия подачи табака-сырца в камеры. Строительство было осуществлено всего за 5 месяцев (апрель-август) за счет собственных средств компании с использованием итальянских и отечественных материалов и комплектующих. Инвестиции в третью очередь этого комплекса составили более 15 миллиардов сумов. Благодаря вводу в строй третьей очереди, объем переработки табака сорта «Вирджиния», который является совершенно новой сельскохозяйственной культурой для Узбекистана, увеличится более чем на 40 процентов – с 700 тонн (2017 год) до 1000 тонн (2018 год) за каждый уборочный сезон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.