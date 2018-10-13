Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 октября
|
1,7
|
8 октября
|
1,7
|
2 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0158 маната (0,81 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9612 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 октября
|
1,9712
|
8 октября
|
1.9571
|
2 октября
|
1,9668
|
9 октября
|
1.9546
|
3 октября
|
1,9681
|
10 октября
|
1.9561
|
4 октября
|
1,9494
|
11 октября
|
1.9655
|
5 октября
|
1,9567
|
12 октября
|
1.9729
|
Средний курс за неделю
|
1,9624
|
Средний курс за неделю
|
1,9612
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,78 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02556 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 октября
|
0,0259
|
8 октября
|
0.0255
|
2 октября
|
0,0262
|
9 октября
|
0.0255
|
3 октября
|
0,0260
|
10 октября
|
0.0257
|
4 октября
|
0,0258
|
11 октября
|
0.0254
|
5 октября
|
0,0254
|
12 октября
|
0.0257
|
Средний курс за неделю
|
0,02586
|
Средний курс за неделю
|
0,02556
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0111 маната (четыре процента). Средневзвешенный курс составил 0,28036 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 октября
|
0,2816
|
8 октября
|
0.2768
|
2 октября
|
0,2858
|
9 октября
|
0.2781
|
3 октября
|
0,2832
|
10 октября
|
0.2789
|
4 октября
|
0,2799
|
11 октября
|
0.2801
|
5 октября
|
0,2752
|
12 октября
|
0.2879
|
Средний курс за неделю
|
0,28114
|
Средний курс за неделю
|
0,28036
(Автор: Талех Мурсагулов)
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