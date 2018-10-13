Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 октября 1,7 8 октября 1,7 2 октября 1,7 9 октября 1,7 3 октября 1,7 10 октября 1,7 4 октября 1,7 11 октября 1,7 5 октября 1,7 12 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0158 маната (0,81 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9612 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 октября 1,9712 8 октября 1.9571 2 октября 1,9668 9 октября 1.9546 3 октября 1,9681 10 октября 1.9561 4 октября 1,9494 11 октября 1.9655 5 октября 1,9567 12 октября 1.9729 Средний курс за неделю 1,9624 Средний курс за неделю 1,9612

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,78 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02556 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 октября 0,0259 8 октября 0.0255 2 октября 0,0262 9 октября 0.0255 3 октября 0,0260 10 октября 0.0257 4 октября 0,0258 11 октября 0.0254 5 октября 0,0254 12 октября 0.0257 Средний курс за неделю 0,02586 Средний курс за неделю 0,02556

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0111 маната (четыре процента). Средневзвешенный курс составил 0,28036 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 1 октября 0,2816 8 октября 0.2768 2 октября 0,2858 9 октября 0.2781 3 октября 0,2832 10 октября 0.2789 4 октября 0,2799 11 октября 0.2801 5 октября 0,2752 12 октября 0.2879 Средний курс за неделю 0,28114 Средний курс за неделю 0,28036

(Автор: Талех Мурсагулов)

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