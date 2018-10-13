Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

13 октября 2018 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 октября

1,7

8 октября

1,7

2 октября

1,7

9 октября

1,7

3 октября

1,7

10 октября

1,7

4 октября

1,7

11 октября

1,7

5 октября

1,7

12 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0158 маната (0,81 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9612 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 октября

1,9712

8 октября

1.9571

2 октября

1,9668

9 октября

1.9546

3 октября

1,9681

10 октября

1.9561

4 октября

1,9494

11 октября

1.9655

5 октября

1,9567

12 октября

1.9729

Средний курс за неделю

1,9624

Средний курс за неделю

1,9612

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,78 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02556 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 октября

0,0259

8 октября

0.0255

2 октября

0,0262

9 октября

0.0255

3 октября

0,0260

10 октября

0.0257

4 октября

0,0258

11 октября

0.0254

5 октября

0,0254

12 октября

0.0257

Средний курс за неделю

0,02586

Средний курс за неделю

0,02556

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0111 маната (четыре процента). Средневзвешенный курс составил 0,28036 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 октября

0,2816

8 октября

0.2768

2 октября

0,2858

9 октября

0.2781

3 октября

0,2832

10 октября

0.2789

4 октября

0,2799

11 октября

0.2801

5 октября

0,2752

12 октября

0.2879

Средний курс за неделю

0,28114

Средний курс за неделю

0,28036

(Автор: Талех Мурсагулов)

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