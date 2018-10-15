Международный банк Азербайджана укрепил рыночные позиции

15 октября 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) по итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года заработал прибыль в 319 миллионов манатов. Данные показатели отражают такие положительные тенденции в деятельности банка, как успешное завершение процесса оздоровления и переход на новый этап развития.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, по данным на 30 сентября 2018 года активы МБА составили 8,32 миллиарда манатов, балансовый капитал – 1,28 миллиарда манатов. По данным на конец отчетного периода кредитный портфель банка составил 1,7 миллиарда манатов, а объем депозитов населения - 1,22 миллиарда манатов. За этот период банк предоставил реальному сектору экономики страны гарантий и кредитов на сумму около 200 миллионов манатов.

Повышение эффективности деятельности Международного банка Азербайджана оказало положительное воздействие и на прибыль банка. За отчетный период процентные доходы составили 308 миллионов манатов. Операционные доходы банка составили 87 миллионов манатов, и полностью покрыли непроцентные расходы.

Международный банк Азербайджана также приступил к реализации ряда новых проектов на финансовом рынке страны. Эти проекты укрепили рыночные позиции банка и охватили такие клиентские сегменты, как крупные корпоративные субъекты, субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD

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