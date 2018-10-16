Узбекский завод выпустил первый грузовик «Камаз» с газовым двигателем

БАКУ /Trend/ - На заводе UzAutoTrailer в Самарканде произвели первый грузовик «Камаз» с газовым двигателем, передают во вторник узбекские СМИ.

Цельнометаллический фургон на базе шасси «Камаз» 65117 оснащен двигателем RGK мощностью 300 лошадиных сил. На машину установлено 11 газовых баллонов типа СПГ-1 отечественного производства, вмещающих 170 кубометров природного газа и позволяющих преодолеть расстояние до 400 километров.

Для установки на производимые в Узбекистане грузовики «Камаз» будут использоваться газовые двигатели мощностью от 240 до 420 лошадиных сил с гарантией в 18 месяцев или 150 тысяч километров. Двигатели сертифицированы для работы на Eco Gas (метан) с возможностью дистанционного мониторинга и корректировки рабочих параметров.

Первоначальная производственная мощность по выпуску газомоторных автомобилей составит 500 единиц в год с последующим увеличением. В планы компании также входит дальнейшая поэтапная локализация элементов газобаллонного оборудования.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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