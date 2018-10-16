В среднесрочной перспективе грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс будут доведены до 3 млн тонн – министр (Эксклюзив) (Эксклюзив)

16 октября 2018 18:43 (UTC+04:00)

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