В Азербайджане за полгода конфисковано около 28 тыс. бутылок безакцизных алкогольных напитков (ФОТО)

17 октября 2018 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время проверок объектов розничной торговли Азербайджана с апреля по сентябрь 2018 года министерство по налогам конфисковало 27 900 бутылок без акцизных марок или с поддельными марками, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Было установлено, что продажа алкогольных напитков на сумму более 619 тысяч манатов велась за наличные (согласно законодательству, продажа за наличные большой партии продукции, которая должна иметь акцизную марки, за исключением розничной торговли, покупка за наличные большого объема этой продукции с целью продажи влечет уголовную ответственность), и возбуждено 34 уголовных дела.

С целью пресечения этих случаев с августа на 30 предприятиях, производящих алкогольные напитки, стали функционировать акцизные посты. Благодаря их работе, пресечению продажи незаконной продукции на внутреннем рынке, восстановлению учета и контроля над деятельностью налогоплательщиков стал наблюдаться рост в три раза объема производства и продажи водки на внутреннем рынке, а продажа вин в период с января по июль 2018 года, наоборот, упала.

В связи со сложившейся ситуацией были проинформированы министерства экономики и сельского хозяйства, проведена встреча с участием их представителей и представителей министерства по налогам, Агентства пищевой безопасности и крупных винодельческих компаний. Выдвинутые на встрече предложения были направлены в госорганы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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