МИД: Экономические успехи Азербайджана высоко оценены авторитетными международными структурами

27 декабря 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достигнутые в 2018 году Азербайджаном экономические успехи высоко оценены и авторитетными международными структурами. Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в пресс-выпуске министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2018 года.

Отмечается, что целенаправленная внешнеполитическая деятельность Азербайджана в международном, региональном и двустороннем форматах продолжилась и в 2018 году. Основными направлениями внешнеэкономического сотрудничества были продвижение за рубежом экономического потенциала страны, поощрение и расширение экспорта, повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров и услуг, а также привлечение в страну современных технологий, применяемых в зарубежных странах.

Сообщается, что экономические успехи, достигнутые страной в результате проведенных комплексных мероприятий, также были высоко оценены авторитетными международными экономическими структурами. Так, согласно отчету одного из самых авторитетных экономических форумов мира Всемирного экономического форума в Давосе, Азербайджан по индексу конкурентоспособности занял 35 место в мировом масштабе.

В целях развития двусторонних торгово-экономических связей были проведены заседания 15 межправительственных комиссий, включая правительства Египта, Иордании, Ирана, Австрии, Марокко, Израиля, Вьетнама, Индии, Казахстана, Болгарии, Беларуси, Сербии, Румынии, России и Санкт-Петербурга. Также состоялась первая встреча совместной рабочей группы по сотрудничеству в области торговли между Азербайджаном и Пакистаном, проведены бизнес-форумы с Китаем, Ираном, Австрией, Пакистаном, Швейцарией, Италией, Эстонией, Чехией, Сербией. В Китае, Польше, Украине и Латвии начали работать торговые дома Азербайджана.

17-21 декабря 2018 года в ходе 62-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Азербайджан был избран членом Совета управляющих МАГАТЭ на 2018-2020 годы.

В ходе конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) 26 октября – 17 ноября 2018 года Азербайджан вновь был избран членом Совета МСЭ, на 2019-2022 годы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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