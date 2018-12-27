Китай сокращает барьеры доступа на рынок по всей стране

27 декабря 2018 16:46 (UTC+04:00)

Китай предпринял дальнейшие шаги по открытию своего рынка перед внутренними и зарубежными инвесторами, распространив на всю страну новый, сокращенный негативный список доступа на рынок.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, обновленный негативный список состоит из 151 пункта и 581 специальной меры, что по сравнению с прежним сократилось на 177 и 288 соответственно.

В негативном списке указываются секторы, сферы и предприятия, запрещенные для инвесторов. Те, которые в нем не числятся, открыты для инвестирования всеми игроками рынка.

Китай запустил эксперимент с этой системой регулирования в 2016 году в четырех регионах провинциального уровня с пилотными зонами свободной торговли. В 2017 году к эксперименту присоединились еще 11 регионов.

Государственный комитет по делам развития и реформ отметил положительное значение негативного списка, заявив, что он будет помогать рынку играть решающую роль в распределении ресурсов и создавать равные условия для всех игроков рынка.

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