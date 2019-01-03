Главное таможенное управление Баку опровергло информацию о создании "препятствий" предпринимателям

3 января 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ряде азербайджанских СМИ распространялась ложная информация о создании «препятствий» предпринимателям со стороны Главного таможенного управления Баку. Так, утверждается, что во время таможенного оформления мебели, импортированной из Турции предпринимателем Агилем Ахвердиевым, со стороны таможенных органов была искусственно завышена стоимость данного товара, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно сообщению Госкомитета, во время оценки импортированной Ахвердиевым мебели было установлено, что цена товара была ниже его реальной стоимости, и в соответствие с законом была проведена его оценка. В связи с этим была назначена экспертиза, и заключение эксперта также подтвердило подозрения таможенных органов о занижении реальной стоимости товара.

Что касается утверждений Агиля Ахвердиева о том, что он не смог встретиться с руководством Главного таможенного управления Баку, Ахвердиев трижды встречался с заместителем начальника Управления, и дважды – с начальником Управления. Они разъяснили ему требования таможенных органов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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