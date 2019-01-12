Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан перешел с ВТО на двухсторонние переговоры (Эксклюзив)

12 января 2019 08:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предложению секретариата Всемирной торговой организации (ВТО) Азербайджан на данном этапе продолжит переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе, сказал Trend в пятницу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

До сих пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

В ходе последней встречи, в декабре 2018 года, по словам Мамедгулиева, были проведены только двусторонние переговоры с Японией, Бразилией, Норвегией и другими странами, в первую очередь по вопросам обеспечения взаимного доступа к рынкам товаров и услуг.

По словам Мамедгулиева, сроки проведения следующего раунда переговоров зависят от того, когда будут готовы новые предложения. "Список стран, с которыми пройдет встреча, еще не определен", - сказал замминистра, отметив, что предложении от новых стран-членов ВТО для начала переговоров с Азербайджаном также еще не поступало.

При этом Мамедгулиев не исключил вероятности завершения в этом году переговров с какой-либо из стран.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Напомним, что Азербайджан за последнее время осуществил целый ряд реформ, в том числе принял 12 стратегических дорожных карт для развития экономики, внес изменения в регулирование сферы торговли, в системе импортных таможенных тарифов, усовершенствовал торговую и логистическую инфраструктуру. Ожидается, что реализация дорожных карт будет служить основой для успешного присоединения Азербайджана к ВТО. Соответственно, только после получения предварительных результатов от проводимых в стране экономических реформ, что ожидается до 2020 года, возможна будет интенсификация переговоров и завершение процесса вступления Азербайджана в ВТО

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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