В Азербайджане запускается пропускная система «зеленый коридор» (ФОТО)

12 января 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого февраля 2019 года в Азербайджане будет применена пропускная система «зеленый коридор» для участников внешнеторговых операций. Об этом на встрече, проведенной в Государственном таможенном комитете (ГТК) сказал первый зампред, генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на комитет.

На встрече, посвященной предоставлению права на постоянное пользование пропускной системой «зеленый коридор», приостановление, отмену и восстановление этого права, приняли участие заместители председателя ГТК, начальники главных управлений, представители Центра коммуникации и анализа экономических реформ, Всемирного банка и Торговой палаты США в Азербайджане.

Встреча была организована с целью, предоставить информацию субъектам бизнеса о порядке заполнения формы обращения для получения права на постоянное пользование этой системой.

Было подчеркнуто, что предоставление права на пользование пропускной системой «зеленый коридор» нацелено на создание более благоприятных условий для участников внешнеторговых операций, соблюдающих требования законодательства в экспортно-импортных операциях, а также способствует ускорению товарооборота через таможенную границу, осуществлению более гибкого и прозрачного таможенного контроля, а также упрощению международной торговли, наладив в импортно-экспортных операциях отношения между чиновниками и бизнесменами на основании принципов современного управления.

Первый зампред ГТК добавил, что новая система способствует формированию принципов взаимного доверия между предпринимателями и таможенными органами, что сыграет важную роль в росте экспортного потенциала, внешнего товарооборота и экономической мощи страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане задержаны начальник таможенного почтового поста и еще три должностных лица
Происшествия 8 января 20:14
Россиянке не удалось вывезти во внутренних органах бриллианты из Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 8 января 16:00
В Баку задержан гражданин Боливии с 2 кг кокаина
Происшествия 5 января 13:52
Главное таможенное управление Баку опровергло информацию о создании "препятствий" предпринимателям
Бизнес 3 января 16:01
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 3 января 11:24
2018-ый запомнится годом больших изменений и новшеств в бизнес-среде Азербайджана - замминистра
Бизнес 24 декабря 2018 15:27
Лента новостей
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Европа 17:47
Вице-президент ПА ОБСЕ обратился к правоохранительным органам и международным организациям в связи с Мехманом Гусейновым
Политика 17:24
Попурри песен из азербайджанских кинофильмов
Культура 16:04
Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики - депутат
Бизнес 15:56
ВС Армении вновь обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне (ФОТО)
Происшествия 15:34
Хикмет Гаджиев: Европейские парламентарии должны расследовать деятельность фигурантов «коньячной дипломатии» Армении
Политика 15:19
Текущий год станет успешным для развития транспортной сферы в Азербайджане - эксперт
Бизнес 15:13
Спецпосланник ООН по Йемену заявил о прогрессе в урегулировании конфликта
Арабские страны 15:00
В Гяндже будет создан резервный DATA-центр
ИКТ 14:56