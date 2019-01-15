Минтруда Азербайджана применил меры административного взыскания в отношении почти 690 сотрудников

15 января 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в отношении 687 сотрудников центрального аппарата и структурных подразделений министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были применены меры административного взыскания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Также был проведен аудит 26 структурных подразделений министерства, документы по результатам аудита четырех из них были направлены в Генеральную прокуратуру.

В прошлом году на госслужбу в систему министерства были приняты 244 человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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