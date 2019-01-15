В Баку пройдет V Азербайджанская международная конференция пчеловодов

БАКУ /Trend/ - В Баку 26-27 января состоится V Азербайджанская международная конференция пчеловодов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

На конференции представители науки из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся опытом с местными пчеловодами.

В мероприятии также будут участвовать представители соответствующие государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.

На конференции будут обсуждаться вопросы по предотвращению болезней пчел, повышению урожая в пчеловодстве, поставке продукции пчеловодов на местные и зарубежные рынки.

Мероприятие пройдет в Dubai İnternational Hotel в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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