В Баку пройдет V Азербайджанская международная конференция пчеловодов

БАКУ /Trend/ - В Баку 26-27 января состоится V Азербайджанская международная конференция пчеловодов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
На конференции представители науки из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся опытом с местными пчеловодами.
В мероприятии также будут участвовать представители соответствующие государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.
На конференции будут обсуждаться вопросы по предотвращению болезней пчел, повышению урожая в пчеловодстве, поставке продукции пчеловодов на местные и зарубежные рынки.
Мероприятие пройдет в Dubai İnternational Hotel в Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.