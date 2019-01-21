В Азербайджане упрощены условия приобретения социального жилья

21 января 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в Порядок о льготном приобретении квартир Государственного агентства жилищного строительства, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Одно изменение предусматривает то, что лицо, которому предоставлен электронный кабинет в системе «Социальное жилье», может обратиться в банк-агент и получить решение о предварительной договоренности, позволяющее заранее определить сумму и срок кредита, который будет выдан банком-агентом. Это облегчит выбор и процесс получения квартиры.

Другое изменение связано с тем, что во время продажи квартир лицам, которые не смогли выбрать квартиру, будет создана возможность выбрать ее. Так, одна квартира, выбранная в системе «Социальное жилье», в рамках объявления может быть последовательно выбрана двумя лицами. То есть, если квартира по какой-либо причине не приобретена одним лицом, то в первую очередь эта квартира будет предложена в порядке очередности первому лицу, выбравшему эту квартиру.

Еще одно изменение для лиц, желающих воспользоваться дополнительными льготами, применяемыми Агентством к стоимости квартиры. Согласно этому изменению, для лиц, желающих приобрести квартиру за счет полностью выплаченных собственных средств, будет дано объявление о продаже. Изменения будут применены с 1 мая 2019 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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