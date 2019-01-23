В Азербайджане проблемы с занятостью связаны с несоответствием между системой образования и рынком труда - замминистра

БАКУ /Trend/ - Один из главных факторов, создающих проблемы с обеспечением занятости населения в Азербайджане, связан с подготовкой кадров в невостребованном рынком количестве, и с несоответствием уровня профессиональной подготовки кадров требованиям работодателей. Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал замминистра образования Идрис Исаев, сообщает в среду Trend.

По словам замминистра, причина проблем в сфере занятости молодежи кроется в несоответствии, существующем между системой образования и рынком труда.

Замминистра добавил, что в Азербайджане осуществляются меры направленные на то, чтобы образование отвечало требованиям работодателей. «В минувшем году в сфере профобразования было создано 20 новых специальностей. Благодаря проводимым мерам выпускники колледжей стали трудоустраиваться. Например, 62,3 процента выпускников обеспечены работой в туристической сфере, 73 процента – в сфере информационных технологий, 69 процентов – в сфере услуг», - отметил Исаев.

Замминистра добавил, что в мире каждый пятый образованный представитель молодежи представлен на рынке труда, и трое из четырех работающих представителей молодежи работают неофициально.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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