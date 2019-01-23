В Азербайджане проблемы с занятостью связаны с несоответствием между системой образования и рынком труда - замминистра

23 января 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один из главных факторов, создающих проблемы с обеспечением занятости населения в Азербайджане, связан с подготовкой кадров в невостребованном рынком количестве, и с несоответствием уровня профессиональной подготовки кадров требованиям работодателей. Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал замминистра образования Идрис Исаев, сообщает в среду Trend.

По словам замминистра, причина проблем в сфере занятости молодежи кроется в несоответствии, существующем между системой образования и рынком труда.

Замминистра добавил, что в Азербайджане осуществляются меры направленные на то, чтобы образование отвечало требованиям работодателей. «В минувшем году в сфере профобразования было создано 20 новых специальностей. Благодаря проводимым мерам выпускники колледжей стали трудоустраиваться. Например, 62,3 процента выпускников обеспечены работой в туристической сфере, 73 процента – в сфере информационных технологий, 69 процентов – в сфере услуг», - отметил Исаев.

Замминистра добавил, что в мире каждый пятый образованный представитель молодежи представлен на рынке труда, и трое из четырех работающих представителей молодежи работают неофициально.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджан доставлено китайское оборудование для системы профобразования (ФОТО)
Общество 22 ноября 2018 16:38
Назначен третий заместитель министра образования Азербайджана
Общество 16 ноября 2018 10:56
Замминистра труда Азербайджана о повышении пособий инвалидов
Общество 8 ноября 2018 17:35
В 2019 году среднемесячная зарплата в Азербайджане вырастет на 5,7%
Общество 8 ноября 2018 15:50
В парламент Азербайджана представят проект закона, предусматривающий повышению социальных пособий
Экономика 8 ноября 2018 15:17
Азербайджанской молодежи помогут реализовать бизнес-идеи в сфере сельского хозяйства
Бизнес 30 октября 2018 12:54
Лента новостей
Президент Турции отправился в Москву
Турция 14:09
Узбекистан в 2018 году сократил экспорт хлопка в 2,4 раза
Бизнес 14:08
Приоритетом для Турции является территориальная целостность Сирии – администрация президента
Турция 13:50
СМИ: КНДР осудила США за навязывание Южной Корее увеличения расходов на оборону
Другие страны 13:48
Три Кота будут искать в Баку сокровища (ВИДЕО)
Интересное 13:46
МОТ высоко оценивает работу в Азербайджане по обеспечению занятостью молодежи
Бизнес 13:40
В аэропорту Дубая из-за ремонта ВПП сократится количество рейсов
Арабские страны 13:38
Завтра днем в Баку ожидается сильный ветер
Общество 13:29
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО)
Политика 13:27